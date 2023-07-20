Дівчина, звичайно ж, сказала: "Так!"

Популярна співачка Надя Дорофєєва поділилася дуже зворушливим відео зі свого концерту для бійців бригади "Буревій", на якому український військовий освідчується своїй коханій.

Захисник нашої країни на ім'я Євген з величезним букетом троянд зайшов в залу, де проходив виступ Додо, і попрямував до своєї коханої, яка сиділа в першому ряду. Він взяв її за ручку і вивів в центр зали, став на одне коліно і простягнув їй обручку.

Дівчина була вражена таким вчинком коханого і відразу ж погодилася стати його дружиною. Емоції зали і Наді в цей момент складно передати. Співачка почала підкрикувати радісні вигуки.

Відео дня

Після цього Євген поцілував свою дівчину і одягнув їй на безіменний палець обручку.

"Вчора був особливий концерт. Відчуття, ніби зустрілася з давніми друзями - настільки ці хлопці класні. Ми обіймалися, співали і танцювали разом, посміхалися, а після "Щоб не було" Женя освідчився своїй коханій, тому що, як він сказав, це "їхня пісня"", - сказала Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше під час концерту YAKTAK двоє військовослужбовців освідчилися своїм коханим.

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