Співачка заявила, що разом з дітьми молиться про мир для України.

Опальна співачка Світлана Лобода довго мовчала про війну в Україні. Зважилася вона перервати мовчання після того, як її Instagram заблокували і внесли в "чорний список" артистів, які мовчки підтримують війну в Україні.

Після всіх цих подій знаменитість зважилася висловитися з приводу війни. Вона назвала війну війною і сказала, що саме Росія напала на Україну.

Пізніше в мережі з'явилася інформація про те, що Лобода зробила таку заяву для того, щоб її прибрали з "чорного списку", створеного українськими інфлюенсерами.

Втім, навіть після того, як її прибрали зі "стіни ганьби" вона продовжує говорити про війну і розповідає про це своїм дітям.

Вчора, 9 квітня, її старшій дочці Єві виповнилося 11 років. І замість звичайних побажань донці зіркова мама розповіла, як вони переживають цей непростий час.

"Сьогодні день народження моєї старшої дочки. Я бажаю тобі щастя, моя любов. Євочка, моє перше дитя, моя світла і чиста дитина, з великим серцем... Сьогодні вона сумує і їй непросто багато чого зрозуміти, багато в чому розібратися. Ми багато говоримо про війну в Україні, я розповідаю їй все, щоб вона знала і розуміла, що сталося. Щоночі ми молимося про мир... мир для нашої улюбленої України", - написала Лобода.

Нагадаємо, раніше Лободу прибрали з "чорного списку" артистів, що підтримують війну в Україні.

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