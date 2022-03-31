Опальна співачка вистраждала собі прощення.

Опальна співачка Світлана Лобода довго мовчала про війну в Україні, а після блокування її сторінки в Instagram почала плакати на камеру і розповідати, як вона допомагає українській армії.

Через мовчазну підтримку путінського режиму Лободу внесли до "чорного списку" артистів. Але зовсім недавно вона нарешті чітко висловила свою позицію з приводу війни в Україні і визнала, що саме Росія напала на нашу країну.

Оскільки Світлана зараз займається волонтерством, перераховує гроші на потреби української армії, творці платформи TheyLoveWar прийняли рішення прибрати її з "чорного списку".

"Вважаємо своїм найкращим результатом, що деякі з опублікованих визнали свою помилку, визначилися з власною позицією і почали говорити правду про напад Росії на Україну. Кількох персон після цього прибрали з чорного списку. Наприклад, Лободу, яка з перших днів почала не тільки говорити про війну в соцмережах, а й активно вести волонтерську діяльність", – сказав творець платформи.

Нагадаємо, раніше Данилко і Крапівіна публічно поскандалили через "фальшиві" сльози Лободи.

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