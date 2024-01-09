Чоловік тепер повністю вільний.

Український ведучий Нікіта Добринін зараз знову холостяк. Він офіційно розлучився з блогеркою Дашею Квітковою у 2023 році. Проте нещодавно він розповів в інтерв'ю програмі "Ближче до зірок", чи досі вони з колишньою повінчані. Виявилось, що ні.

"Наш священик пояснив, що коли ми офіційно вирішили бути не разом, то і наш шлюб на небі теж "не разом", - сказав Нікіта.

За словами Добриніна, процедура розірвання церковного шлюбу проста. Вони з Квітковою прийшли до священника, пояснили ситуацію та підписали певні документи, адже вінчання реєструється у спеціальній книзі.

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Раніше ведучий зазначав, що не шкодує про вінчання. Тоді це був емоційний крок, але йому хотілося стати ще ближчим з Дашею. Проте це не зберегло їхнього шлюбу.

Нагадаємо, Нікіта Добринін та Даша Квіткова познайомились на шоу "Холостяк". Невдовзі пара зіграла розкішне весілля. Проте минулого року заявили про своє розлучення. У них народився син Лев, якому зараз 2 роки.

До речі, чоловік казав, що не проти почати нові стосунки. Нещодавно в мережі він засвітив ймовірну кохану, з якою був у ресторані.

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