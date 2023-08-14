Ведучий зазначив, що спокійний за майбутнє сина поруч.

Днями блогерка-мільйонниця Даша Квіткова заявила, що через суд ділить спільне майно з екс-чоловіком Микитою Добриніним. Втім, сам ведучий цю інформацію спростував.

Як зазначив Добринін в Instagram-stories, усе майно екс-подружжя поділило мирно без втручання суду. Це стосується і спільної опіки над дворічним сином Левом.

"Цей непростий період в житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше – тепер я спокійний за майбутнє сина поруч", - написав Добринін.

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Розрив Квіткової та Добриніна

Нагадаємо, що Микита та Даша познайомились на проекті "Холостяк". У фіналі проекту Микита вибрав Дашу. Після проекту вони швидко з'їхалися, а пізніше зіграли весілля.

Два роки тому у пари народився син Лев. Однак не так давно стало відомо, що пара розлучається. Вони отримали свідоцтво про розірвання шлюбу.

Кілька днів тому Квіткова заявила, що у суді ділить спільне майно з екс-чоловіком Микитою Добриніним та продає один з його подарунків.

"Йдуть суди та поділ майна, все очевидно. А мої інтереси захищають та відстоюють", - заявила Квіткова.

Блогерка також оголосила, що їхній спільний будинок буде продано, а на квартиру, придбану незадовго до розлучення, вона не претендує.

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