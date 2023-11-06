Артист Кривошапко поки що так і не побудував довготривалих міцних стосунків.

Український співак Олександр Кривошапко має дуже насичене особисте життя. Артист був двічі одружений, проте обидва шлюби не мали щасливого кінця. Після розлучення Олександр довго не залишався самотнім та швидко знаходив собі нових дівчат.

УНІАН пропонує дізнатися більше про перипетії особистого життя Олександра Кривошапка.

Шлюб із Тетяною Денисовою та постійними сварками

Першою офіційною дружиною Олександра Кривошапка стала танцівниця Тетяна Денисова, яка підтримує війну в Україні та мешкає в Росії. Пара одружилася 2011 року та навіть планувала взяти шлюб перед Богом.

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Тетяна старша за Олександра майже на дванадцять років. Тому їхній шлюб не всім сподобався. Ба більше, навіть рідні та друзі відмовляли закоханих узаконювати стосунки.

Однак вони все ж уклали шлюб, який був дуже бурхливим. Закохані постійно сварилися та мирилися. 2012 року сім’я розпалася. Олександр розповідав, що на рішення розлучитися вплинуло чимало факторів. Постійні ревнощі та непорозуміння не давали їм розвиватися.

"Бувало, що ми починали сваритись за годину до мого виїзду. О восьмій поїзд, а о сьомій у нас тільки закінчується бійка. Я її не б'ю, а вона мене била, дряпала", - пригадував Кривошапко в інтерв'ю Viva!

Денисова також підтверджувала, що в їхніх стосунках часто доходило до бійок.

"У нас навіть доходить до подряпин до крові, синців. І що далі, то наші взаємні каліцтва стають серйознішими. І це лякає", - розповідала танцівниця.

2012 року скандальне подружжя остаточно розлучилося. Кривошапко казав, що причиною цього стали "патологічні ревнощі" Денисової. А от у танцівниці була інша версія.

"Він хотів, щоб я повністю належала йому. Я не звикла в чомусь собі відмовляти, я завжди забезпечувала себе сама і ні в кого нічого не просила. Якщо раніше я їздила з Сашком на всі концерти, то в якийсь момент все це різко припинилося, він залишився без мене. Ми роз'їжджалися в різні боки, ці нескінченні ревнощі, нічні дзвінки одне одному, недовіра...", - говорила танцівниця.

Стосунки з Мариною Кінські, яка народила йому доньку

Новою обраницею співака стала модель та акторка Марина Кінські, яка родом із Запоріжжя. Ці стосунки Кривошапко тримав у таємниці. Пара познайомилася під час знімань фільму, де раптово розгорівся роман.

У серпні 2017 року у Олександра та Марини народилася донька, яку пара назвала Алісою. Проте незабаром пара розлучилася через невідому причину.

Відомо, що з донькою співак постійно бачиться та спілкується. Виконавець обожнює донечку та називає її "сенсом свого життя".

Шлюб на один рік із косметологинею Марією

У вересні 2022 року Олександр одружився із косметологинею Марією. До весілля пара зустрічалася понад півтора року. Перед початком повномасштабної війни пара розбіглася. За словами Кривошапка, вони постійно сварилися. Проте війна зблизила закоханих, вони зійшлися знову та навіть одружилися.

"Ми трішки були неуважними одне до одного і багато сварилися. Але коли почалася війна, і коли я побачив, як насправді вона ставиться до моєї родини, яка потрапила у дуже складну ситуацію, як вона хоче допомогти, як вона стала для мене надійним тилом, і я вирішив не відкладати цю ідею, і зробити це одразу – одружитися", - розповідав раніше Кривошапко.

У жовтні цього року стало відомо, що пара знову розбіглася. Чому це трапилося – невідомо.

З ким Олександр Кривошапко зустрічається зараз

Нещодавно артист опублікував фото з новою обраницею Христиною, що й дало зрозуміти, що з другою дружиною співак вже не разом.

Наразі виконавець разом з Христиною перебуває за межами України. Про їхні стосунки майже нічого не відомо, адже Кривошапко ніяк не коментує ситуацію.

Додамо, що нещодавно Кривошапко "засвітився" на романтичних фото з новою коханою.

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