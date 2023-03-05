Він всіляко підтримує диктатора Володимира Путіна.

Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров спростував чутки про те, що планує залишити Росію через війну в Україні. За його словами, він вирішив залишитися у себе на батьківщині.

У коментарі ТАСС він заявив, що журналістам час припиняти розпускати плітки, не підтверджені жодним документом.

Крім того, прес-секретар гурту Дмитро Гугучкін процитував РІА Новини слова Шнурова, чому він ухвалив рішення залишитися в країні-агресора:

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"Я, як і Ксенія Собчак, волію в хвилини фатальні бути зі своїм народом. Тому Ксенія отримала ізраїльський паспорт, а я залишився з російським".

Як Сергій Шнуров підтримує Путіна

Довгі роки в складі гурту "Ленінград" він висміював життя в РФ, проте пізніше його зацікавила політична кар'єра, тому він швидко "перевзувся".

Якщо ще в 2017 році він відповів Юрію Дудю, що сказав би Путіну "Досить", поставши перед ним, то зараз він всіляко його підтримує і прославляє на кожному кроці.

Також ЗМІ повідомляли, що Шнуров приїжджав на окуповану територію Луганської області в компанії з Євгеном Пригожиним, що фінансує діяльність ПВК "Вагнер". Однак сам артист спростував це.

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