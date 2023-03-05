Лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров спростував чутки про те, що планує залишити Росію через війну в Україні. За його словами, він вирішив залишитися у себе на батьківщині.
У коментарі ТАСС він заявив, що журналістам час припиняти розпускати плітки, не підтверджені жодним документом.
Крім того, прес-секретар гурту Дмитро Гугучкін процитував РІА Новини слова Шнурова, чому він ухвалив рішення залишитися в країні-агресора:
"Я, як і Ксенія Собчак, волію в хвилини фатальні бути зі своїм народом. Тому Ксенія отримала ізраїльський паспорт, а я залишився з російським".
Як Сергій Шнуров підтримує Путіна
Довгі роки в складі гурту "Ленінград" він висміював життя в РФ, проте пізніше його зацікавила політична кар'єра, тому він швидко "перевзувся".
Якщо ще в 2017 році він відповів Юрію Дудю, що сказав би Путіну "Досить", поставши перед ним, то зараз він всіляко його підтримує і прославляє на кожному кроці.
Також ЗМІ повідомляли, що Шнуров приїжджав на окуповану територію Луганської області в компанії з Євгеном Пригожиним, що фінансує діяльність ПВК "Вагнер". Однак сам артист спростував це.