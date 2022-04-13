Актор готовий взяти в руки зброю.

Американський актор Шон Пенн неодноразово підтримував Україну у війні, яку на нашій території розв'язала Росія. Зараз він допомагає українським переселенцям, але не проти приїхати в Україну, щоб разом з військовими захищати нашу країну від російських окупантів.

Про це повідомляє Hollywood Authentic.

"Я маю намір повернутися в Україну. Але я не ідіот, я не впевнений, чи можу я щось запропонувати. Я не витрачаю час на повідомлення президенту або його співробітникам, поки вони в облозі. Я б, мабуть, відправив одне повідомлення через начальника штабу. "Ось те, що я хочу зробити, що, на мій погляд, було б цінним. Ви повинні відповісти мені: не приїжджайте, або приїжджайте і робіть те, що плануєте, або ж приїжджайте, але ось де ви можете бути корисніше", – сказав актор.

Він додав, що не залишав би Україну, якби в його руках була гвинтівка. Зазначимо, на початку лютого він приїжджав в Україну, щоб зняти документальний фільм, але змушений був покинути нашу країну через загрозу життю.

Нагадаємо, раніше Шон Пенн закликав дати слово Володимиру Зеленському на премії "Оскар".

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