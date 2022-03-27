Режисер закликав дати слово Зеленському, хоча б в онлайн форматі.

Американський режисер і актор Шон Пенн, який вірить у перемогу України у війні, що розв'язала Росія, звернувся до Академії кінематографічних мистецтв і наук з проханням дати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії вручення кінопремії "Оскар".

В іншому випадку, якщо Академія відмовить, Шон пригрозив бойкотувати церемонію. До цього ж він закликав і відвідувачів. А також він пообіцяв позбутися своєї статуетки, яку отримав в 2008 році за роль у фільмі "Молоко".

"Я молюся, щоб цього не сталося. Я молюся, щоб не знайшлося зарозумілих людей, які вважають себе представниками вищого блага в моїй галузі, які вирішать не зв'язуватися з керівництвом України. Я просто сподіваюся, що цього не станеться, а якщо станеться, сподіваюся, всі підуть із зали", - заявив режисер в інтерв'ю CNN.

Також він зазначив, що Зеленському є що сказати світу. Більш того, він успішно знімав фільми і навіть сам грав певні ролі.

Нагадаємо, раніше американська комедійна актриса Еммі Шумер, яка цього року стане співведучою "Оскар", запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у церемонії нагородження кінопремії.

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