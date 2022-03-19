Поки це ініціатива ведучої 94-ї церемонії Еммі Шумер.

Американська комедійна акторка Еммі Шумер, яка цьогоріч стане співведучою "Оскар", запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у церемонії нагородження кінопремії.

Про це Шумер заявила в ефірі ранкового шоу Дрю Беррімор.

Вона уточнила, що "Оскар" був би хорошим майданчиком для Зеленського, щоб розповісти мільйонам американцям про війну в Україні.

"Я запропонувала, я хотіла знайти спосіб підключити Зеленського по супутниковому зв’язку або щось таке, просто тому що так багато очей прикуто до "Оскара", - відповіла акторка.

Цього року Еммі Шумер стане ведучою 94-ї церемонією вручення премії "Оскар", разом з Реджіною Голл та Вандою Сайкс.

Вас також можуть зацікавити новини: