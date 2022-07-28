Український хореограф Олена Шоптенко зараз перебуває в Австрії, куди їй довелося виїхати через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Але там вона не сидить без діла і підтримує свою Батьківщину всіма можливими шляхами. Так, нещодавно в самому центрі Відня вона організувала танцювальний флешмоб. Відеоролик з'явився на її сторінці в Instagram.
В результаті цього флешмобу Альона та учасники не тільки вразили запальними танцями, але ще й виклали герб України, а також синьо-жовте серце.
"У той день ми були єдиним організмом, який наперекір погодним умовам та іншим складнощам показав наскільки ми любимо свою країну і своїх співвітчизників, які ми дійсно щирі і сильні! Цей виступ і захід взагалі був зовсім не про танець. Воно було про любов, єдність, підтримку, людські цінності! Для мене особисто було честю виступати на одній площі з такими українцями! Я знаю, що деякі тікали з-під обстрілів в Маріуполі, у когось воюють чоловіки і ще багато-багато особистих історій. Я весь цей час бачила, що для тих, хто брав участь ця ініціатива була більше, ніж танець, вона була криком душі!",- прокоментувала сама Олена Шоптенко свою постановку.
Хореограф додала, що метою флешмобу було не тільки показати єдність українців, а й зібрати кошти до Фонду Марії Єфросиніної, яка допомагає постраждалим від війни жінкам і дітям.
Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла про свою зіркову хворобу.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЗМІ згадали про відомого українського телеведучого, який зараз "топить" за Росію
- Колишня дружина Меладзе-старшого розповіла правду про його стосунки з Вірою Брежнєвою
- Єфросиніна розповіла про маячну пропозицію від путіністів: "я їх послала"
- Найкрасивішим чоловіком 2022 року став китаєць: як він виглядає