Участь у ньому взяли 182 українці.

Український хореограф Олена Шоптенко зараз перебуває в Австрії, куди їй довелося виїхати через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Але там вона не сидить без діла і підтримує свою Батьківщину всіма можливими шляхами. Так, нещодавно в самому центрі Відня вона організувала танцювальний флешмоб. Відеоролик з'явився на її сторінці в Instagram.

В результаті цього флешмобу Альона та учасники не тільки вразили запальними танцями, але ще й виклали герб України, а також синьо-жовте серце.

"У той день ми були єдиним організмом, який наперекір погодним умовам та іншим складнощам показав наскільки ми любимо свою країну і своїх співвітчизників, які ми дійсно щирі і сильні! Цей виступ і захід взагалі був зовсім не про танець. Воно було про любов, єдність, підтримку, людські цінності! Для мене особисто було честю виступати на одній площі з такими українцями! Я знаю, що деякі тікали з-під обстрілів в Маріуполі, у когось воюють чоловіки і ще багато-багато особистих історій. Я весь цей час бачила, що для тих, хто брав участь ця ініціатива була більше, ніж танець, вона була криком душі!",- прокоментувала сама Олена Шоптенко свою постановку.

Хореограф додала, що метою флешмобу було не тільки показати єдність українців, а й зібрати кошти до Фонду Марії Єфросиніної, яка допомагає постраждалим від війни жінкам і дітям.

Нагадаємо, Олена Шоптенко розповіла про свою зіркову хворобу.

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