Телеканал 1+1 працює над новим п’ятим сезоном головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

Вже зовсім скоро свято краси та танцю повернеться на телеекрани. Творці шоу інтригують, що занурять глядача в атмосферу величного балу, а також здивують новими постановками та яскравими зірковими перевтіленнями. У п’ятому сезоні головним хореографом проекту стане Олена Шоптенко. А відома хореограф та режисер-постановник Олена Коляденко виступить у ролі креативного продюсера головного розважального шоу. Творці шоу запевняють, що такого свята краси та бального танцю глядачі ще не бачили.

Олена Шоптенко, днями завітала до студії «Твого дня» та розповіла, яким буде новий сезон:

«Мені дуже приємно працювати разом із Оленою Коляденко в ролі режисера-постановника - це нереальний досвід, професійне зростання у тому числі. Останні два сезони я виходила на паркет в якості танцівниці разом із Олегом Винником та Олексієм Яровенко, але рада повернутися у роботу над проектом у якості головного хореографа, щоб реалізувати разом з командою нові креативні ідеї. Я можу сказати, що у новому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів. Наприклад, на паркет вийде багато нових талановитих танцівників, які вразять всю країну».

Олена зазначила, що в якості учасниці на паркет не вийде, але пожартувала, що станцює лише разом із ведучим шоу «Твій день» Владом Ямою.

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Автор: УНІАН