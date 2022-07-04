Конфлікт між телеведучим і сім'єю його екс-дружини Олени Войченко почався після того, як вона звинуватила Володимира в психічних відхиленнях і образила його нинішню дружину Христину.

Володимир Остапчук опублікував скріншоти листувань зі своїм колишнім тестем Войченко Сергієм. Той погрожував судовим процесом і назвав шоумена "мерзотою". Вся справа в тому, що днем раніше телеведучий опублікував факти того, що у його колишньої дружини були проблеми з законом. Згадав Володимир і про брата екс-коханої, і про її батька, назвавши їх рецидивістами.

Зараз Сергій Войченко звинувачує Володимира Остапчука в тому, що він нібито ухиляється від військової служби. Чоловік пообіцяв подати на шоумена до суду і сказав, що його кар'єрі кінець.

"Ти ухиляєшься від служби в ЗСУ. Повинен відпрацювати в селі або служити. Завдав збитків державі. Це не тільки аморально, це кримінальна відповідальність. Тому рекомендую не брехати і видалити брехню. В іншому випадку запущу юридичний процес від громадської організації", - написав горе-родич.

На аргументи телеведучого він відповідав коротко: "Насмішив", "На "ви", мерзота" і "Прощайся з кар'єрою".

Нагадаємо, днями колишня дружина Володимира Олена Войченко дала інтерв'ю, в якому заявила - не дозволяє дітям спілкуватися з їхнім батьком, тому що у нього нібито психічні розлади і вона сама чула про це, перебуваючи на прийомі у лікаря. Не забула Олена і про нову дружину Вови Христину. Назвала її "професійною коханкою Шуфрича".

Вас також можуть зацікавити новини: