Телеведучий не зміг залишитися осторонь після інтерв'ю колишньої дружини і образ на адресу нової дружини телеведучого.

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко дала інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому розповіла, що Вова нібито має розлад особистості, а його дружину Христину назвала "професійною коханкою Шуфрича". Телеведучий не став мовчати.

Він вирішив розкрити шокуючі факти про колишню дружину. Про це він не говорив три роки. У себе в Instagram-блозі чоловік написав, що у Олени і всієї її сім'ї є проблеми з законом. Так, самій Войченко 10 років не давали повторну візу до США через крадіжку в магазині, а її брат і батько - рецидивісти.

"Розкажи на інтерв'ю про декілька речей. 1. Про твої, Олена, два кримінальних рішення в США. І суді в Олбані, штат Нью-Йорк. Через що тобі 10 років не давали повторно візу в Штати. Епізоди - крадіжка в магазині. Про що я дізнався випадково в посольстві.

2. Чому ніколи не показуєш на інтерв'ю свої порізані вени на руках. І не кажеш, як я тебе рятував і возив до лікарні після (не тобі давати оцінку моєму психічному стану)", - висловився телеведучий.

Остапчук також прикріпив документи, що підтверджують кримінальні зв'язки її брата. За словами Володимира, Роман Войченко - учасник кримінальної банди в Умані. Ця банда неодноразово здійснювала розбійні напади, катувала людей. Зараз Роман перебуває в СІЗО.

"А що стосується образ на адресу дружини Христини, Володимир сказав: "З ким вона спала, була, що вона "давалка" і "шл*ха". Вже краще бути такою, ніж красти речі, як ти, отримувати вирок суду і мати таку ж сім'ю. Іди тепер до журналістів і не забудь розповісти, як ти била Емілію, доведи, що не схильна до суїциду, доведи, що немає кримінального минулого, про що мені збрехала, і про родичів-бандитів теж розкажи", - висловився Остапчук.

Він підкреслив - мовчав про це три роки, бо відчував повагу до Олени як до матері його дітей. Однак зараз вона зайшла занадто далеко, образивши його нинішню дружину.

"Попало" також і Доротюк.

Зазначимо, в інтерв'ю Войченко розповіла, що у її колишнього чоловіка нібито є психологічні розлади. Правда, каже, що довідки у нього немає, і взагалі довідку по такому розладу не видають.

У своєму висловлюванні вона порівняла Остапчука з Путіним.

"Яскравий приклад - Путін. Ось він упевнений, що може так робити, але йому сказати неприємне слово не можна. Це жахливе порівняння, але це так. Щодо діагнозу я впевнена, тому що я була присутня в кабінеті лікаря, коли йому говорили, що така проблема є. Записи в історії хвороби, я думаю, немає. Хоча короткий курс лікування був", - заявила Олена Войченко.

Не обійшла стороною вона і нову дружину Володимира Христину Горняк. Назвала вона її "професійною коханкою Шуфрича".

"Я, в принципі, не хочу обговорювати жінку, яка претендує стати матір'ю, мачухою або ще кимось для моїх дітей. Її особисті характеристики однозначно дуже далекі від того, до чого звикли мої діти. Її історію або послужний список, як писали мені мої підписники в Instagram, просто приголомшливі", - сказала Войченко.

Нагадаємо, Володимир Остапчук не спілкується з дітьми від першого шлюбу через заборону екс-дружини.

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