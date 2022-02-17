Концерт у "Палаці спорту" Києва росіянин запланував на березень.

Виконавця російського шансону Михайла Шуфутинського не пустять на територію України через незаконне відвідування окупованого Криму.

Це в коментарі Укрінформ підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

На кордоні співак отримає заборону на в’їзд до України.

Концерт у "Палаці спорту" Києва росіянин запланував на березень.

"У нас на даний момент є достатньо підстав вважати, що він неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, і під час спроби його в’їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов’язково проведуть всі необхідні заходи безпосередньо в пункті пропуску. Якщо він з’явиться для перетину кордону і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, у нас є підстави заборонити йому в’їзд в Україну", - сказав Демченко.

Він додав, що прикордонники постійно встановлюють і виокремлюють людей, які порушували українське законодавство, зокрема, незаконно відвідуючи окуповані території.

"Це сотні людей, це копітка робота - встановити, зафіксувати, довести, що людина могла незаконно відвідувати окуповані території. Звісно, що громадськість більше реагує на публічних людей – акторів, співаків, дипломатів, але це стосується всіх громадян - і України, й іноземців", - пояснив речник ДПСУ.

Для іноземців, які незаконно відвідували окуповані території, загрожує адмінвідповідальність і заборона на в’їзд на три роки.

При цьому рішення про дозвіл на в’їзд в Україну приймається виключно в пунктах пропуску під час безпосередньої спроби людини перетнути кордон.

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