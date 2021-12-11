Вона їхала до Києва на концерт.

Прикордонники заборонили в’їзд в Україну російській співачці Марії Гусаровій (Mary Gu) через незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, двох громадян РФ виявили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в одному зі столичних аеропортів.

Вони прибули в Київ рейсом зі Стамбула.

Під час оформлення прикордонники встановили, що іноземці порушували порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, в т.ч. відвідуючи фестивалі, які проводилися на півострові у різні роки.

Також було з'ясовано, що жінка є російською співачкою, а чоловік пов'язаний з організацією та забезпеченням виступів співаків.

В Україну іноземці планували потрапити для проведення концерту.

"За порушення норм українського законодавства росіянам відмовлено в перетині кордону та заборонено в’їзд на три роки. Вони залишили нашу країну, відправившись у зворотному напрямку", - зазначили у ДПСУ.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про співачку Марію Гусарову (Mary Gu).

Співачка на своїй сторінці в Instagram повідомила про скасування концерту в Києві.

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Автор: Антоніна Доломанжи