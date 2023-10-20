За її словами, Стипанюк перебував у тилу, коли багато хто думав, що він "на нулі".

Снайперка Євгенія Емеральд розкрила нову інформацію про службу екс-чоловіка Євгена Стипанюка. В інтерв'ю Аліні Доротюк дівчина розповіла, що він отримував найвищу зарплату ЗСУ в той час як сидів у Києві.

Емеральд надала докази своїх слів у вигляді фотографій і відео, зроблених в період, коли українці думали, що Стипанюк перебуває на передовій і захищає Україну від агресії РФ.

"У мене є дуже багато датованих відео- і фото матеріалів, що людина перебувала весь час в Києві, незважаючи на те, що він отримує найвищу зарплату ЗСУ, як ніби з "нуля" не вилазить", - сказала захисниця.

Вона додала, що Стипанюк є охоронцем екс-нардепа Олега Ляшка. Навіть під час повномашстабного російського вторгнення він захищає його.

Нагадаємо, раніше Євгенія Емеральд повідомила про розлучення з чоловіком Євгеном Стипанюком. Майже рік вона не називала причину їхнього розставання, проте зараз зважилася розкрити правду. За її словами, вона стала жертвою домашнього насильства.

Днями дівчина опублікувала листування з колишнім чоловіком, де він погрожує їй відрізати руки і забрати їхню однорічну дочку Афіну.

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