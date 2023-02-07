Коханий телезірки служить у добровольчому загоні.

Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася з фанатами щемливим відео. На ньому вона прощається з чоловіком, який служить. Тимур Хромаєв служить у добровольчому загоні, іноді він може бачитися з дружиною, проте ці зустрічі доволі короткі.

"В мене всі ці місяці просто фізично та психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову даність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я в черговий раз цього ранку, проводжаючи його", - написала Єфросиніна в Stories.

Телеведуча визнала, що вона дуже боїться за свого чоловіка. Єфросиніна не може на це вплинути, адже рішення йти служити приймала не вона, а її коханий, як і інші чоловіки, що пішли захищати Україну від рашистів.

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"Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно. Сильно страшно. Але я нічного не можу вдіяти - це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. І під завалами всіх страхів в нас з вами там всередині точно причаїлася гордість", - додала зірка.

На відео Єфросиніна каже, що вона ніколи не звикне до цього. Чоловік збирав речі, а ведуча знімала, як він посміхається, цілує її та вдягається. Помітно, що Хромаєв намагається заспокоїти свою дружину, яка дуже сильно за нього переймається.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла, що змінилося в їхніх стосунках з чоловіком за місяці розлуки.

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