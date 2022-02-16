Чоловік і дев'ятирічний син телеоператора Галини Хатчінс вимагають гроші.

Родичі телеоператора Галини Хатчінс, яку під час зйомок випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдуін, найняли адвоката і звернулися до суду. Вдівець Галини Метью Хатчінс вимагає від вбивці своєї дружини солідну фінансову компенсацію. Сума поки не повідомляється.

Про це розповів у вівторок, 15 лютого, на брифінгу в Лос-Анджелесі адвокат сім'ї Брайан Паніш.

Правозахисник прокоментував позицію звинувачення. Він заявив, що Болдуїн, через чию недбалість загинула українка, нібито відмовився пройти навчання прийому "перехресний вихват". Саме при виконанні цього трюку була застрелена оператор Галина Хатчінс і постраждав режисер Джоел Соуз.

Як каже адвокат Брайан Паніш, під час зйомок за правилами використовують бутафорську зброю, проте в ході зйомок вестерну "Rust" ("Іржа") ця вимога була порушена. Крім того, на думку звинувачення, відповідальність повинен нести і помічник режисера, який передав Болдуїну зброю, не перевіривши його на наявність бойових патронів.

Нагадавши, нещасний випадок, під час якого загинула телеоператор з України Галина Хатчінс, стався в 2021 році в ході зйомок вестерну "Rust" ("Іржа"). Алек Болдуін, який був головним героєм і продюсером фільму, вистрілив з пістолета, думаючи, що той не заряджений. 42-річна українка Галина Хатчінс, яка працювала на майданчику оператором, від отриманих травм померла в лікарні. Сам Болдуін свою провину не визнає, називаючи це нещасним випадком.

Крім того, УНІАН писав, що Болдуін повернувся до роботи в кіно вперше після загибелі оператора-Українки Галини Гатчинс на зйомках фільму "Іржа".

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