Актор Алек Болдуін розповів, що це найгірше, що коли-небудь із ним траплялося.

Американський актор Алек Болдуін заявив, що не натискав на спусковий гачок під час зйомок фільму "Іржа", на яких загинула операторка-українка Галина Гатчінс.

Про це він сказав у інтерв'ю, яке 2 грудня вийде на телеканалі ABC.

"Я б ніколи не наставив пістолет на будь-кого і не натиснув би на спусковий гачок. Ніколи", – зізнався актор.

Болдуін зазначив, що у нього не було підстав підозрювати, що в пістолеті може бути бойовий патрон, і він не знає, як той опинився у револьвері з реквізиту.

"Хтось вставив у зброю бойовий патрон, патрон, який навіть не мав перебувати на майданчику", - сказав він.

Актор розповів, що це найгірше, що коли-небудь із ним траплялося.

— ABC News (@ABC) December 1, 2021

Алек Болдвін застрелив на зйомках українку: що відомо

21 жовтня американський актор Алек Болдвін на зйомках фільму "Іржа" поранив двох людей, одна з яких померла.

Виявилося, що актор застрелив оператора, 42-річну українку Галину Гатчінс. Повітрям її доставили в лікарню в Албукеркі, де жінка померла. Повідомлялося, що знімальна група знімала сцену, в якій використовувалася вогнепальна зброя.

Місце трагедії показали з висоти на відео.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Віолетта Орлова