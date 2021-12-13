Подружжя радісно позувало на камеру і активно ділилося в соцмережах моментами свого відпочинку.

Популярна українська сімейна пара ведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов встигає не тільки будувати успішну кар'єру та виховувати трьох синів, а й проводити час на одинці. Цими вихідними зірки полетіли до Риму.

На своїх сторінках в Instagram подружжя активно ділилося фото та відео з відпочинку.

"Римські канікули. Наша маленька сімейна традиція. Рим у грудні – машина часу. Телепортація у теплу осінь", - написала Осадча.

Разом з тим Осадча опублікувала кілька сонячних фотографій: одна - на тлі визначних пам'яток Риму. Для прогулянки вона вибрала стильний осінній аутфіт: білий трендовий светр, чорні джинси та чорну куртку. Волосся ведуча зібрала в хвіст.

На іншому фото Катя та Юрій вирішили зробити селфі – подружжя радісно позувало на камеру.

"Рим чудовий! Всі дороги ведуть сюди! Сумували за ним!!" - написав Горбунов під таким же фото на своїй сторінці.

В інста-сторіз пара ділилася відео зі своїх прогулянок:

Нагадаємо, нещодавно Осадча і Горбунов влаштували домашній міні-концерт, заспівавши відому українську пісню "Несе Галя воду".

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Автор: Вікторія Гордієнко