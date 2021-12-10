Катя Осадча одягнена в елегантний чорний костюм, а Юрій Горбунов - у домашній футболці і шортах.

Відома телеведуча Катя Осадча і шоумен Юрій Горбунов влаштували дітям міні-концерт, заспівавши відому українську пісню "Несе Галя воду".

На відео, опублікованому в Instagram Осадчої, Горбунов співає пісню і грає на гітарі. Йому на укулеле підіграє Осадча, а знімає все їхній 4-річний син Іван.

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Відзначимо, що Катя Осадча одягнена в елегантний чорний костюм, а Юрій Горбунов - у домашній футболці й шортах.

"Прийшла мама з роботи. На вокалі - Юрій Горбунов. За камерою - Горбунов Іван", - підписала відео телеведуча.

"Ти не попадаєш в струни, мама", - пожартував Горбунов після виконання пісні.

Відео потішило багатьох шанувальників, а Даша Астаф'єва пожартувала в коментарях, що поставить це собі на дзвінок.

Як повідомляв УНІАН, раніше Катя Осадча і Юрій Горбунов, у яких 19 серпня народився їхній другий спільний син, розчулили мережу осінньої прогулянкою з дитиною. Артисти насолоджувалися осінню й поділилися теплими знімками зі своїми шанувальниками.

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Автор: Олександр Топчій