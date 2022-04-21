Денис Повалій виїхав за кордон під час війни в Україні.

Син опальної співачки Таїсії Повалій - Денис - переїхав за кордон під час війни в Україні. Зараз він знаходиться в Іспанії і просить українців допомогти йому з роботою.

"Друзі-музиканти, кияни, як ви там? Чи є ще щось або тільки концерти на підтримку України закордоном? Повертатися ще ж не рекомендують, але і їхати начебто теж тільки зі Сходу радять... намагаюся налагодити роботу дистанційно - благо ноутбук з плагінами і мікрофон з парочкою інструментів захопив", - написав Денис.

Також він додав, що міг би вчити дітей трьом мовам - українській, російській та англійській. При цьому Денис не висловився про війну в Україні. Останній його пост, присвячений війні був ще 1 березня. Тоді він лише закликав молитися за мир, а от Росію агресором так і не назвав. Ймовірно, не захотів підставляти свою зіркову маму, яка вже багато років живе і працює в РФ.

Нагадаємо, раніше Таїсія Повалій виступила з путіністами Басковим і Михайловим на сцені Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: