Повалій виступила на концерті в Росії.

Опальна співачка Таїсія Повалій, яка мовчить про війну в Україні, виступила в Росії на одній сцені з Миколою Басковим і Стасом Михайловим.

Вони взяли участь у концерті "Шансон року 2022". З Михайловим Повалій заспівала в дуеті пісню "Що з тобою? Як же я?".

Зазначимо, Таїсія Повалій вже багато років живе і працює в РФ, а про війну в рідній Україні вона мовчить. Через мовчання її внесли до "чорного списку" артистів, які мовчки підтримують путінський режим.

При цьому і Стас Михайлов, і Микола Басков активно підтримують "фюрера" Володимира Путіна, який 24 лютого 2022 розв'язав повномасштабну війну на території незалежної України.

Раніше УНІАН назвав 5 російських знаменитостей, що підтримують війну в Україні.

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