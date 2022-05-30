Раніше Денис Повалій асоціював слово "патріот" виключно з моделлю Jeep.

Син співачки Таїсії Повалій Денис зізнався, що для нього означає патріотизм. Він розповів, що раніше у нього слово "патріот" асоціювалося тільки з моделлю авто Jeep. Зараз все змінилося. Про це чоловік розповів в Instagram-stories.

"Слово "патріот" завжди було для мене скоріше моделлю Jeep. Відчував себе швидше мандрівним музикою, ніж людиною, бажаючим назавжди залишитися в місті, де народили. Але сьогодні я дійсно сумую за домом. Адже там народився Шмакадука (онук Таїсії Повалій Дем'ян – ред.). Десь раз на тиждень Дем'янко запитує у нас: "А коли ми поїдемо на Франко?",- сказав Денис.

Зазначимо, на даний момент співачка Таїсія Повалій перебуває в Росії, де бере участь у пропагандистських заходах. Наприклад, на концерті до 9 травня вона цинічно виконала "Пісню про рушник".

Нагадаємо, раніше син Таїсії Повалій підтримав Україну, поки його мама виступає в РФ.

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