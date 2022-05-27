Денис Повалій засуджує війну в Україні.

Український музикант Денис Повалій з перших днів вторгнення РФ в Україну засуджує вбивчу війну. Попри те, що він разом з дружиною і дитиною зараз знаходиться в Іспанії, він продовжує підтримувати нашу країну.

Так, Повалій змінив свою аватарку в Instagram. Якщо раніше там було його фото, то зараз картинка із закликом зупинити війну в Україні.

Також нещодавно він опублікував пісню Another day, яку написав ще в 2015 році, через рік після початку війни на Донбасі.

Варто відзначити, що поки Денис Повалій підтримує Україну, його зіркова мама Таїсія Повалій продовжує мовчати і виступати на концертах в Росії.

Нагадаємо, раніше Денис Повалій відхрестився від мами, яка танцювала перед росіянами на День Перемоги.

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