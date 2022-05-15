До складу українського журі увійшли Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків та Лук'ян Галкін.

Менше ніж через добу після фіналу Євробачення розгорівся скандал на тлі того, що українські судді нібито не оцінили польського конкурсанта. Через це Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків і Лук'ян Галкін, що увійшли до складу українського національного журі, нарвалися на критику від глядачів і зірок.

Голова журі Вадим Лисиця вирішив виправдати свою позицію. У Facebook він написав - всі корупційні складові виключені.

"Жодних можливостей впливати на рішення один одного не мав жоден член журі, а тим більше голова. Тому Польща та інші країни отримали ті ж оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Гроші за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій та інших заохочень ніхто не мав", - заявив український продюсер.

Співачка Ірина Федишин, яка стала частиною журі, зазначила, що чудово розуміє невдоволення громадськості.

"Якби я була по бік глядацького голосування, я б теж була такою розлюченою. Тому що, попри те, що "Євробачення" все ж ніби як аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли в твоїй країні війна і більше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати - це було шоком і для мене", — розповіла Федишин.

Вона оприлюднила фотографію своєї анкети, де видно, що польському співакові вона поставила 10 балів.

Зазначимо, що правилами конкурсу заборонено ділитися своїми оцінками і будь-яким чином їх коментувати.

Нагадавши, Притула зібрав понад 2,5 мільйонів гривень для України, коментуючи Євробачення.

Вас також можуть зацікавити новини: