Менше ніж через добу після фіналу Євробачення розгорівся скандал на тлі того, що українські судді нібито не оцінили польського конкурсанта. Через це Вадим Лисиця, Андрій Капраль, Ірина Федишин, Андрій Яцків і Лук'ян Галкін, що увійшли до складу українського національного журі, нарвалися на критику від глядачів і зірок.
Голова журі Вадим Лисиця вирішив виправдати свою позицію. У Facebook він написав - всі корупційні складові виключені.
"Жодних можливостей впливати на рішення один одного не мав жоден член журі, а тим більше голова. Тому Польща та інші країни отримали ті ж оцінки, що заслужили на думку кожного з суддів. Гроші за це ніхто не отримував. Ніяких преференцій та інших заохочень ніхто не мав", - заявив український продюсер.
Співачка Ірина Федишин, яка стала частиною журі, зазначила, що чудово розуміє невдоволення громадськості.
"Якби я була по бік глядацького голосування, я б теж була такою розлюченою. Тому що, попри те, що "Євробачення" все ж ніби як аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли в твоїй країні війна і більше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати - це було шоком і для мене", — розповіла Федишин.
Вона оприлюднила фотографію своєї анкети, де видно, що польському співакові вона поставила 10 балів.
Зазначимо, що правилами конкурсу заборонено ділитися своїми оцінками і будь-яким чином їх коментувати.
Нагадавши, Притула зібрав понад 2,5 мільйонів гривень для України, коментуючи Євробачення.