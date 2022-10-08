Днями героїня серіалу "Свати" Анна Кошмал опублікувала у себе в Instagram-stories відео з екс-колегою Олесею Железняк, через що нарвалася на звинувачення з боку Інни Корольової.

7 жовтня у Путіна був день народження. Безліч зірок, які підтримують його агресивну політику, висловилися на його адресу з привітаннями. Серед них була і Олеся Железняк - актриса "Сватів", яка в серіалі виконала роль Лариси Буханкіної.

Її українська колега Анна Кошмал відреагувала на дане відео, поділившись ним в Instagram-stories.

Відео дня

"Зупиніть землю, я зійду! Леся! Я не можу в це повірити! Твій президент - кровожерливий вбивця і брехун. Це просто жестяк, бл*ха", - написала Анна, яка в серіалі виконала роль Євгенії Ковальової.

На це питання відповіла Інна Корольова - актриса, яка в "Сватах" зіграла матір Жені - Машу Ковальову. Вона написала: "Ти президента, випадково, не поплутала?"

Зазначимо, Корольова вже не вперше показує свою позицію підтримки кровожерливих вбивчих дій Росії.

"А потім прилетіло таке. Слів немає, одні емоції", - написала Кошмал на своїй сторінці.

Що вона відповіла Інні - невідомо.

Нагадаємо, Анна Кошмал зізналася, що помилилася у своїх колегах зі "Сватів". Актриса їм довіряла, проте в період війни вони підтримали Росію і її вбивчу політику.

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