Актриса їм довіряла, проте в період війни вони підтримали Росію і її вбивчу політику.

Українська актриса Анна Кошмал розповіла, чи підтримав її хтось із колег по серіалу "Свати" після повномасштабного вторгнення РФ. З сумом зірка сказала, що екс-колеги, з якими вона пропрацювала майже десять років, не зв'язувалися з нею.

"Ні, не зв'язувалися. У нас були дуже теплі стосунки, це правда. Але яке це зараз має значення? Я стою за своїх. Так трапляється в житті, що ти помиляєшся в людях", - сказала Анна Кошмал в інтерв'ю ЖВЛ.

Також актриса зазначила, що зараз, після всього, що сталося, варто захистити себе від російської культури і акторів, що дасть потужний поштовх до розвитку.

"Я думаю, якщо ми будемо цінувати своїх, і нарешті обмежимо себе від країни-паразита, то це великий шанс до розвитку", - додала Кошмал.

Які актори з "Сватів" підтримали Росію

Федір Добронравов, який зіграв головну роль Івана Будька, публічно підтримав РФ і прийшов у лікарню до окупантів. Це сталося влітку 2022 року, після тривалого мовчання Добронравова. Тоді в росЗМІ опублікували відео, як актор відвідав поранених окупантів у лікарнях. Він побажав їм якнайшвидшого одужання і зазначив, що "все буде добре".

Ще однією прихильницею кровожерливої війни виявилася Інна Корольова, яка зіграла в серіалі маму Женьки - Машу Ковальову. Вона публічно підтримала геноцид українського народу і заявила, що Анна Кошмал "не пам'ятає добра". Таку ж позицію підтримала і Тетяна Кравченко, яка запам'яталася глядачам за роллю Валентини Будько.

Нагадаємо, раніше зірка "Сватів" і "Слуги народу" розповіла, хто врятував її від зіркової хвороби.

Також УНІАН писав, що Анна Кошмал відповіла, чому приховує особисте життя.

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