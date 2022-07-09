Модель потрапила в черговий скандал.

Перша віцеміс Україна Всесвіт і володарка титулу Міс Львів 2018 Наталія Болюх потрапила в скандал. У себе в Instagram-блозі дівчина прорекламувала бренд одягу, в профілі якого зазначено, що доставка посилок здійснюється по всій Росії, а ціни вказані в рублях.

Так, Болюх написала: "Мені часто приходять в дірект питання про мої наряди. Сьогодні я хочу поділитися з вами однією адресою. На мені плаття-кімоно. Таке легке, літнє, комфортне і красиве! І ви теж можете його придбати".

У Instagram-профілі компанії, яку вона прорекламувала, сказано: "Збери образ в два кліки. Яскравий і стильний шопінг. Доставка по всій Росії до дверей.

Зазначимо, судячи з блогу Наталії, вона перебуває зараз в Москві.

До слова, скандал з підтримкою Росії вже не перший в біографії дівчини. У 2019 році вона попалася на тісному зв'язку з російським чиновником, часто їздила до Москви, а в ефірі одного пропагандистського телеканалу розповідала про "націоналістів", які переслідують її у Львові.

Нагадаємо, путініст Газманов хотів показати страшних "українських фашистів", але зганьбився.

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