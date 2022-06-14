Співак може похвалитися тільки низьким рівнем інтелекту.

Російський співак Олег Газманов, який ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну підтримав війну, вирішив підставити українських військових.

Він оприлюднив у своїх соціальних мережах фотографію нібито з українськими військовими, але насправді на знімку зображені учасники банди Сальвадора, які відбували покарання в південноамериканській в'язниці.

"Просто треба пам'ятати, з ким зараз воюють росіяни", - йдеться у підписі до фото.

На цей пост звернув увагу журналіст-опозиціонер Ілля Шепелін. У своєму Telegram-каналі він вказав на недоумство Газманова і розповів, звідки взялося це фото насправді.

"Коротше, якщо знайти першоджерело прикріпленої фоточки (а вона зроблена в центральноамериканській в'язниці 2 роки тому), то з'ясується, що росіяни зараз воюють з бандами Сальвадору", – написав Шепелін.

Нагадаємо, раніше Олег Газманов поскаржився на погрози через концерти в Донецьку.

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