Ольгу Валєєву називали "уродиною", "трансвеститом", і говорили, що вона схожа на "мужика".

На анексованому півострові нещодавно провели конкурс краси "Місіс Крим-2022". Переможцем стала уродженка Полтави Ольга Валєєва, яку жорстко розкритикували за зовнішність. Користувачі мережі відзначили, що вона точно не заслуговує даного титулу. У себе в Instagram-блозі Ольга поспішила відповісти критикам.

Валєєва зізналася, що була зовсім не готова до такої хвилі хейту, а всі, хто пишуть образи - просто заздрять.

"У мене була істерика. Але я взяла себе в руки. Не буває лиха без добра. На людей, які пишуть гидоту на мою адресу, що "я схожа на мужика", "трансвестит", "потвора", я взагалі не тримаю зла. Я взагалі не приймаю образи. Ніколи в житті ні в кого не вийде зламати мене. І я впевнена, що кожна дівчина у своєму житті мріє побувати на моєму місці, взяти участь у конкурсі краси, відчути себе королевою. Але не кожна здатна на це. Більшість, на жаль, здатні тільки ображати і спостерігати", - обурилася модель.

Нагадаємо, "Місіс Крим" стала уродженка Полтави Ольга Валєєва з незвичайною зовнішністю. Росіяни не стримали люті, дівчину звинуватили в тому, що вона схожа на чоловіка.

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