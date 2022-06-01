Дівчину звинуватили в тому, що вона схожа на чоловіка.

В окупованому Криму пройшов конкурс краси, переможницею якого стала 34-річна полтавка з неординарною зовнішністю Ольга Валєєва.

Дівчина носить довге руде волосся, у неї підколоті губи, а тіло вкрите татуюваннями. Попри те, що Валєєва володіє не зовсім природною зовнішністю, вона таки здобула перемогу в номінації "Місис Королева краси".

Після її перемоги в мережі почався справжній колапс. Росіяни прийшли в жах і засипали дівчину гнівними коментарями. Темою номер один для обговорення стало те, що дівчина нібито схожа на чоловіка.

"Вона більше на транса схожа", "Страшно уявити, який вигляд мали інші учасниці, якщо перемогло це", "Це точно Ольга? По-моєму, це Олег", "Капець, у них, мабуть, з красунями погано", "Це якийсь кошмар", - пишуть росіяни.

Варто відзначити, що судячи зі сторінки Ольги в Facebook вона любить займатися спортом, часто влаштовує фотосесії. Швидше за все, дівчина розлучена, у неї є двоє дітей.

Нагадаємо, раніше модель Playboy Астаф'єва заспівала для військових і показала розбиті окупантами місця.

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