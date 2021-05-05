Співачка перебуває в одній з клінік Москви, як пишуть журналісти.

Скандальна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова, за інформацією ЗМІ, потрапила до реанімації.

Як повідомляє "СтарХіт", знаменитості провели хірургічне втручання під загальним наркозом.

Читайте такожБузова розійшлася з Давою (фото)Її представники й родичі відмовляються коментувати подробиці стану здоров'я зірки.

Зараз 35-річна Бузова поступово приходить до тями після хірургічного втручання. Вона перебуває під пильною увагою фахівців у відділенні реанімації.

Останнім часом артистку переслідує чорна смуга. Минулого літа вона отримала травму під час тренувань для шоу "Льодовиковий період", а на початку року залишилася з розбитим серцем після розставання з бойфрендом.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко