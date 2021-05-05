Скандальна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова, за інформацією ЗМІ, потрапила до реанімації.
Як повідомляє "СтарХіт", знаменитості провели хірургічне втручання під загальним наркозом.
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Зараз 35-річна Бузова поступово приходить до тями після хірургічного втручання. Вона перебуває під пильною увагою фахівців у відділенні реанімації.
Останнім часом артистку переслідує чорна смуга. Минулого літа вона отримала травму під час тренувань для шоу "Льодовиковий період", а на початку року залишилася з розбитим серцем після розставання з бойфрендом.
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