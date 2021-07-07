Через проблеми зі здоров'ям Регіна Тодоренко постійно відчуває біль, і завжди пам'ятає про те, що життя не вічне.

Екс-ведуча "Орла і Решки" Регіна Тодоренко, яка викликала скандал своїми словами про домашнє насильство, зізналася, що серйозно хвора.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

Тодоренко розповіла, що з самого дитинства вона страждає від серйозної хвороби хребта. До такого визнання співачку і ведучу спонукала чергова неприємна ситуація зі спиною - днями вона прокинулася від жахливого болю.

"Мені з дитинства не можна було робити багато речей, які доступні іншим дітям. Я хотіла, щоб мені дозволяли стрибати на батутах, на банджі, кататися на ковзанах. Я настільки хотіла бути нормальною, що доводила — зможу робити навіть більше, ніж нормальні діти", - розповіла екс-ведуча "Орла і Решки".

Читайте такожГеї та трансгендери: українські зірки, які офіційно здійснили камінг-аутСерйозна хвороба зробила Тодоренко сильнішою, саме через проблеми зі спиною вона зважувалася на екстремальні вчинки і ніколи не боялася пробувати щось нове.

За словами співачки, яка після заміжжя живе в РФ, регулярні болі в спині постійно нагадують їй про швидкоплинність життя. Це мотивує її не стояти на місці.

"Цей біль нагадує мені, що потрібно прокинутися якомога раніше і починати проживати життя. Біль - це моє особисте нагадування кожен день, що життя не нескінченне. Що поруч завжди існує смерть", - зізналася Тодоренко.

Яке саме захворювання приносить співачці біль, вона не розповіла.

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Автор: Поліна Кузенко