Блогер Волошин збільшив губи / фото instagram.com/annatrincher_official

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин змінив свою зовнішність. Зокрема, він наважився на процедуру зі збільшення губ.

Про це Волошин та Трінчер повідомили в Instagram.

Читайте такожАнна Трінчер показала спокусливу фігуру в бікіні (фото)Впродовж тижня Волошин приховував від фоловерів свої губи. Лише нещодавно він розповів, що вирішив збільшити губи.

В Instagram-stories Олександр показав, як проходила процедура. Спочатку він вагався та боявся, що процес буде болючим.

Олександр Волошин збільшив губи / instagram.com/annatrincher_official

Пізніше наречений співачки все-таки довірився лікарю.

Блогер хвилювався перед процедурою / instagram.com/annatrincher_official

Волошин вже похвалився змінами рідним, але вони не зраділи. Мама блогера ледь стримала сльози, а бабуся коротко відповіла: "Це п**дець!".

Мама Олександра Волошина ледь стримала сльози / instagram.com/voloshyn_xx

Бабуся блогера відповіла лаконічно / instagram.com/voloshyn_xx

Водночас фоловери підозрюють, що новина про збільшення губ - це черговий хайп від скандального блогера.

Олександр Волошин після процедури / instagram.com/voloshyn_xx

Як повідомляв УНІАН, українська блогерка Анна Трінчер розповіла в програмі ЖВЛ, що її коханий, бізнесмен і блогер Олександр Волошин покликав її заміж.

Хлопець ретельно підготувався до пропозиції руки і серця, тому влаштував їй байкшоу, а також подарував обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier.

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Автор: Марта Гичко