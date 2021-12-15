Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин змінив свою зовнішність. Зокрема, він наважився на процедуру зі збільшення губ.
Про це Волошин та Трінчер повідомили в Instagram.
Читайте такожАнна Трінчер показала спокусливу фігуру в бікіні (фото)Впродовж тижня Волошин приховував від фоловерів свої губи. Лише нещодавно він розповів, що вирішив збільшити губи.
В Instagram-stories Олександр показав, як проходила процедура. Спочатку він вагався та боявся, що процес буде болючим.
Пізніше наречений співачки все-таки довірився лікарю.
Волошин вже похвалився змінами рідним, але вони не зраділи. Мама блогера ледь стримала сльози, а бабуся коротко відповіла: "Це п**дець!".
Водночас фоловери підозрюють, що новина про збільшення губ - це черговий хайп від скандального блогера.
Як повідомляв УНІАН, українська блогерка Анна Трінчер розповіла в програмі ЖВЛ, що її коханий, бізнесмен і блогер Олександр Волошин покликав її заміж.
Хлопець ретельно підготувався до пропозиції руки і серця, тому влаштував їй байкшоу, а також подарував обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier.
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