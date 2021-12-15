Блогер вирішив дещо змінити свою зовнішність. Під час процедури поруч була Анна.

Наречений співачки Анни Трінчер, скандальний блогер Олександр Волошин змінив свою зовнішність. Зокрема, він наважився на процедуру зі збільшення губ.

Про це Волошин та Трінчер повідомили в Instagram.

Читайте такожАнна Трінчер показала спокусливу фігуру в бікіні (фото)Впродовж тижня Волошин приховував від фоловерів свої губи. Лише нещодавно він розповів, що вирішив збільшити губи.

В Instagram-stories Олександр показав, як проходила процедура. Спочатку він вагався та боявся, що процес буде болючим.

Пізніше наречений співачки все-таки довірився лікарю.

Волошин вже похвалився змінами рідним, але вони не зраділи. Мама блогера ледь стримала сльози, а бабуся коротко відповіла: "Це п**дець!".

Водночас фоловери підозрюють, що новина про збільшення губ - це черговий хайп від скандального блогера.

Як повідомляв УНІАН, українська блогерка Анна Трінчер розповіла в програмі ЖВЛ, що її коханий, бізнесмен і блогер Олександр Волошин покликав її заміж.

Хлопець ретельно підготувався до пропозиції руки і серця, тому влаштував їй байкшоу, а також подарував обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier.

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Автор: Марта Гичко