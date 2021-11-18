Олександр Волошин зробив дівчині пропозицію руки і серця.

Українська блогерка Анна Трінчер розповіла в програмі ЖВЛ, що її коханий, бізнесмен і блогер Олександр Волошин покликав її заміж.

Хлопець ретельно підготувався до пропозиції руки і серця, тому влаштував їй байкшоу, а також подарував обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier.

Крім того, Анна зізналася, що весілля відбудеться влітку 2022 року. Ось тільки вони не планують влаштовувати традиційне святкування. Ймовірно, це буде щось молодіжне і місцями хайпове.

Читайте такожУкраїнка з найбільшими вилицями після операції показала оголені груди"Ось реперську, хочеться якогось гротеску, так. Що б це не було в кращих традиціях англійської сім'ї. А щоб це було так. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю", - поділилася пара.

У програмі закохані розповіли, чи хочуть дитину. За словами Трінчер, на даний момент вона чайлдфрі і не уявляє, як можна акцентуватися на іншій людині.

Нагадаємо, раніше Анна Трінчер показала спокусливу фігуру в бікіні.

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Автор: Діана Могилєвич