Михайло Єфремов звернувся до Верховного Суду.

Скандальний російський актор Михайло Єфремов, який відбуває покарання за смертельну ДТП, попросив скоротити йому термін ув'язнення за підтримку війни в Україні.

Про це адвокат Єфремова Петро Хархорін розповів виданню Mk.ru.

За словами адвоката, Єфремов вже відбув у в'язниці практично 22 місяці. За весь цей час на нього не було ніяких скарг. Крім того, він звернувся до Верховного Суду з проханням скоротити Єфремову термін відбування в колонії, бо у актора погане здоров'я і троє дітей.

Втім, Єфремов вже неодноразово просив суд "скостити" йому термін, але щоразу отримував відмову. Цього разу, Для більшої переконливості, він вирішив висловитися на підтримку путінського режиму і підтримав війну в Україні.

"Я по життю проти будь-яких конфліктів. Але я прекрасно розумію, що у керівництва нашої країни не було іншого виходу і тому позитивно ставлюся до того, що відбувається зараз", – заявив Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський актор Михайло Єфремов потрапив у ДТП у центрі Москви. Актор на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу, проїхавши подвійну суцільну і врізався у вантажний автомобіль. Повідомлялося, що важку травму отримав чоловік, в автомобіль якого врізався Єфремов. Суд засудив актора до 7,5 років тюремного ув'язнення.

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