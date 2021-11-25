Реперка відверто говорить про секс і імітує його на своїх концертах.

Російська реперка Інстасамка відома скандальними витівками і розпусною поведінкою як в особистому житті, так і на сцені. Дівчина неодноразово на своїх виступах імітувала оральний секс, засовуючи в рот мікрофон. Також вона не соромиться облизувати свого чоловіка на концертах.

Про це повідомляє Telegram-канал "Нещадний піарник".

Така поведінка стала причиною того, що зараз Дашу Зотєєву звинувачують у пропаганді розпусти і проституції серед молоді. Громадський центр із захисту традиційних сімейних цінностей "Іван Чай" направив звернення до Генерального прокурора Росії Ігоря Краснова, в якому говориться, що батьківська громадськість стурбована концертами Інстасамки і репера Moneyken.

У зверненні йдеться про те, що Інстасамка у своїх піснях використовує нецензурну лексику, а також виводить на сцену неповнолітніх дітей. За словами заявника, це шкодить здоров'ю та розвитку дітей.

Такої ж думки і депутат міської думи Сургута в Ханти-Мансійському автономному окрузі Дмитро Нечепуренко. Раніше він вимагав заборонити концерти Інстасамки і попросив звернути на неї увагу правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше Інстасамка в червоному латексному пальті на голе тіло блиснула грудьми.

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Автор: Діана Могилєвич