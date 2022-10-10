Телеведучий показав, що йому пишуть росіяни.

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який з початку повномасштабного вторгнення веде інформаційну війну, поділився, що йому пишуть росіяни після масованої атаки по Україні.

Бєдняков після сьогоднішнього ранкового обстрілу Києва та інших міст України заявив в соцмережах, що росіян для українців більше не існує.

У відповідь на цю сторіз жителі країни-агресора написали йому, що "скоро вас не буде, на жаль". Вони мали на увазі українців, які зараз змушені захищатися від російської агресії.

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Також Бєдняков показав скріншот повідомлення ще від однієї росіянки, яка написала, що вибухи по всій Україні - це відповідь за Кримський міст, який Збройні сили України підірвали 8 жовтня.

Нагадаємо, 10 жовтня 2022 року по всій Україні були чутні звуки вибухів. Росія "накрила" ракетами багато українських міст, в результаті чого багато загиблих і поранених.

На сьогоднішні події відреагували вже президент України Володимир Зеленський і українські знаменитості, заявивши, що наша країна обов'язково вистоїть і переможе, як би РФ не намагалася нас знищити.

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