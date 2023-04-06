Це стосується його особистого життя.

Український телеведучий Слава Дьомін розповів, що співак Олег Винник ретельно приховує своє особисте життя, і на це є причина. За його словами, самотній красивий чоловік набагато цікавіший жінкам, ніж той, хто щасливий у шлюбі.

Саме тому Винник ніколи не розповідав про свою сім'ю. Лише одного разу він заїкнувся про те, що у нього є кохана жінка і дитина. Після цього він замовк.

"Винник активно приховував своє життя, і це була ціла PR-стратегія. А ще Олег приховує свого сина, про якого згадав лише раз в 2005 році, коли був ще маловідомим в Україні і працював в театрі в Німеччині. Коли у артиста кар'єра пішла вгору, він перестав про нього згадувати, оскільки, самі розумієте, чоловік-холостяк набагато цікавіший жінкам, ніж одружений з дитиною", - сказав Дьомін в програмі "Слава ПРО".

Він додав, що про сина Винника мало що відомо. Хлопчику зараз близько 19 років, він живе в Німеччині і займається плаванням. Крім того, і сам Винник любить поплавати в басейні, бо вважає, що це дарує заряд енергії і бадьорості.

Крім того, Дьомін розповів, що Юліан всього кілька разів відвідував Україну. А яке в нього громадянство - німецьке чи українське - невідомо.

Раніше стало відомо, який вигляд має син Олега Винника і чому батьки його приховують.

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