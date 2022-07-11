Проросійськи налаштований його колишній тесть, який живе в Керчі.

Український ведучий Слава Дьомін розповів про спілкування зі своїм колишнім тестем, який живе в Керчі. Чоловік згадав - його родич ще в 2014 році озвучив свою позицію проти України. Спогадами Слава поділився в одному зі своїх інтерв'ю, а відео опублікував на сторінці в Instagram.

"Мій колишній тесть (хоча я ще не розлучений, проте) в 2014 році після анексії Криму мені в трубку кричав: "Нарешті! Прийде Росія - все запрацює!". Потім він десь через два роки, коли нічого не змінилося і нічого не запрацювало, навіть їх відомий Керченський порт, сказав: "Ні, я такого не говорив", - поділився Дьомін.

Славу обурило те, що родич зовсім не переживав про життя своїх близьких після повномасштабного вторгнення РФ в лютому цього року.

"24 лютого, коли почалися бомбардування, ми були в Києві. Дружина тестя (вона не мама Ксенії, а його інша дружина) через два дні моїй колишній дружині, з якою ми були на той момент разом, відправляє відео з російського TikTok типу про те, що Зеленський наркоман. Найцікавіше - це те, що дане відео було єдиним з того боку. 27 числа (лютого, - ред) я записав голосове повідомлення, в якому сказав те, що мені соромно за те, що батько за стільки часу жодного разу не поцікавився як справи у його дочки і онука, яких він нібито так сильно любить", - сказав ведучий.

"У той момент я сказав йому, що неважливо за кого він. Важливим є той факт, що він відправляє одне відео про те, що Зеленський наркоман. І на цьому все! А як же те, що над вашою дочкою і онуком літають ракети? Вас це абсолютно не цікавить", - обурено резюмував Дьомін.

Нагадаємо, Слава Дьомін поскаржився на свою маму, яка спочатку била його до крові, а тепер вимагає аліменти.

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