За її словами, вона навчилася бути більш економною.

Українська співачка Слава Камінська розповіла, за які гроші вже більше року живе в Нідерландах. За її словами, в Україні вона відкладала гроші на світле майбутнє, а вийшло, що на "чорний день". Виною тому повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тому, переїхавши за кордон, їй довелося витрачати свої заощадження. Але як зазначила співачка в інтерв'ю УНІАН, вона стала більш економною, бо європейці показали їй, що можна добре жити без надмірностей.

"Як не дивно, але витрачаю тут я набагато менше, ніж в Україні. Прийшло розуміння, що багато речей нам просто не потрібні або штучно нав'язані. Я спостерігаю за тим, як європейці живуть просто і без надмірностей, і сама цьому із задоволенням вчуся — такий мінімалізм вкрай заразливий. У Нідерландах не заморочуються, в чому ходити — навіть це стало для мене одкровенням, і допомогло з часом почуватися вільнішою. А основна стаття витрат очевидна: діти", - розповіла Камінська.

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Вона додала, що свої заощадження витрачає не тільки на себе і дітей, а й допомагає ЗСУ. Крім того, у неї є цілі і плани, пов'язані з творчістю. Тому на це гроші теж будуть потрібні.

"Мова не йде тільки про те, щоб проїсти тут заощадження. У мене є ідеї, є певні цілі і творчі завдання — і зараз я, як і багато артистів, починаю новий шлях", - додала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Слава Камінська публічно заступилася за російську мову. Вона підтримала Макса Барських, на якого під час концерту викликали поліцію через російськомовні пісні.

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