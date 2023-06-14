Українська співачка Слава Камінська, яка на початку повномасштабного російського вторгнення з дітьми виїхала до Нідерландів, заступилася за російську мову.
Знаменитість оприлюднила в Instagram статтю Конституції України про гарантування "вільного розвитку, використання та захисту російської та інших мов національних меншин України".
"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" - підписала пост Слава.
Таку заяву вона зробила після того, як у Кременчуці під час концерту на Макса Барських викликали поліцію. Тоді артист заспівав російською мовою пісню "Берега", що не сподобалося деяким глядачам. Так, один з них і написав заяву в правоохоронні органи.
Крім того, Камінська відповіла на повідомлення одного з користувачів мережі. Вона написала, що буде продовжувати спілкуватися російською мовою, та й в Україну вона не планує повертатися.
"Тому що все складно в головах у наших", - сказала Камінська.
Як відреагували користувачі мережі
- "Справжні українці після початку повномасштабної війни Росії проти України не розмовляють мовою окупанта! Мовою, якою вбивають українців! Тільки кінчені продовжують розмовляти мовою окупанта"
- "Може, якби ви перебували в Україні всі півтора року війни, ви б не дивувалися реакції українців на таке. І не захищали б тут російськогавкающих. У побуті, будь ласка, на публіці і офіційному просторі прошу національною мовою виражатися"
- "Ну, чесно, маразм. Маючи таку аудиторію, закинула б про полонених хлопців пост, про тих, кому і російською мовою допомогти треба. Ні, сидить, стара вже як квочка, базарна баба, нікому не потрібна, і давай скандал розводити. Тьху"
Нагадаємо, в команді Макса Барських відреагували на інцидент під час концерту в Кременчуці.