Вона заявила, що і далі розмовлятиме російською.

Українська співачка Слава Камінська, яка на початку повномасштабного російського вторгнення з дітьми виїхала до Нідерландів, заступилася за російську мову.

Знаменитість оприлюднила в Instagram статтю Конституції України про гарантування "вільного розвитку, використання та захисту російської та інших мов національних меншин України".

"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" - підписала пост Слава.

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Таку заяву вона зробила після того, як у Кременчуці під час концерту на Макса Барських викликали поліцію. Тоді артист заспівав російською мовою пісню "Берега", що не сподобалося деяким глядачам. Так, один з них і написав заяву в правоохоронні органи.

Крім того, Камінська відповіла на повідомлення одного з користувачів мережі. Вона написала, що буде продовжувати спілкуватися російською мовою, та й в Україну вона не планує повертатися.

"Тому що все складно в головах у наших", - сказала Камінська.

Як відреагували користувачі мережі

"Справжні українці після початку повномасштабної війни Росії проти України не розмовляють мовою окупанта! Мовою, якою вбивають українців! Тільки кінчені продовжують розмовляти мовою окупанта"

"Може, якби ви перебували в Україні всі півтора року війни, ви б не дивувалися реакції українців на таке. І не захищали б тут російськогавкающих. У побуті, будь ласка, на публіці і офіційному просторі прошу національною мовою виражатися"

"Ну, чесно, маразм. Маючи таку аудиторію, закинула б про полонених хлопців пост, про тих, кому і російською мовою допомогти треба. Ні, сидить, стара вже як квочка, базарна баба, нікому не потрібна, і давай скандал розводити. Тьху"

Нагадаємо, в команді Макса Барських відреагували на інцидент під час концерту в Кременчуці.

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