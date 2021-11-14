Смішний інцидент стався під час фотосесії, для якої Шаманка обрала готичне вбрання.

Аліну Шаманку, популярну блогерку та дружину гумориста Руслана Ханумака, кумедно вилаяли у Львові. Під час фотосесії Шаманська (справжнє дівоче прізвище блогерки - УНІАН) отримала порцію гостинності від випадкової перехожої.

Курйозний момент потрапив на відео, яке блогерка згодом показала на своїй сторінці в Instagram.

Шаманка вирушила до Львова на відпочинок. Там вона вирішила зробити нову фотосесію. Блогерка обрала готичний образ у чорних кольорах. Вона ефектно виглядала та позувала на камеру, проте фотосесію ледь не зірвала невідома жінка.

Перехожа почала кричати на Шаманку та, судячи з голосу, була напідпитку. Вона кумедно вилаяла блогерку.

"Слухай ти, Афродіто... Ти думаєш, тільки ти так вмієш танцювати!" - голосно кричала невідома жінка, звертаючись до жінки Ханумака.

Блогерка відповідала на грубість з гумором та стримано. Вона подякувала жінці за "комплімент" та не стала відповідати на провокацію.

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Автор: Поліна Кузенко