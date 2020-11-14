Причиною смерті великого актора стала відмова нирок.

Оточення російського актора Армена Джигарханяна, який помер сьогодні вранці, стверджує, що причиною трагедії стала відмова нирок.

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Про це повідомляє "MK.ru" з посиланням на заяву друга знаменитості Артура Согоманяна.

"Армен Борисович потрапив до лікарні в середині жовтня. У нього був такий букет захворювань, він, бідний, сильно мучився, живого органу у нього не було, й це ніяке не перебільшення. І тут стали відмовляти нирки", - сказав він.

Водночас Согоманян розповів, що проблеми з нирками у Джигарханяна були давно.

"Ще до лікарні, коли він знаходився вдома, було так - випивав літр води, а всього 70 грамів на виході. Набрякав. Вже в лікарні йому раз на три дні робили гемодіаліз. Три останні дні нирки зовсім не працювали, й лікарі намагалися запустити нирки", - розповів він.

Останні дні Армена Джигарханяна

Також друг актора розповів про останні дні легенди кінематографа.

"Але, мені здається, він розумів, що йде. Останнім часом, вдома він говорив Людмилі, медсестрі, яка жила при ньому постійно: "дуже хочеться пожити". Здавалося б, він людина самотня, але він так любив життя, так тримався за нього, а воно за це тримало його. Лікар мені розповів, що в останні дні у нього ніби сталося просвітлення чи що. Він покликав головлікаря і прямо запитав: "Скажи чесно, скільки мені залишилося?" А сьогодні о шостій ранку у нього зупинилося серце", - уточнив Согоманян.

Що цьому передувало

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 14 листопада, на 85-му році життя помер російський актор театру та кіно Армен Джигарханян.

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Автор: УНІАН