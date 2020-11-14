На початку російської агресії проти України Джигарханян підтримав українців.

Вночі у лікарні помер 85-річний вірменський, російський і радянський актор й театральний режисер Армен Джигарханян.

Про це РИА Новости повідомив представник Московського драматичного театру під керівництвом Джигарханяна.

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У коментарі російському Интерфакс друг артиста Артур Согомонян зауважив, що причиною смерті Джигарханяна стали вік і хвороби.

«На жаль, Армен Борисович помер. Серце зупинилося у 6:00», – сказав він.

13 листопада Telegram-канал Mash писав, що актора терміново доставили в лікарню у вкрай важкому стані.

У червні 2020-го Джигарханяна госпіталізували в одну з московських клінік. Тоді Согомонян розповідав, що це зробили задля профілактики. Це була шоста госпіталізація актора за останні 2 роки.

У квітні 2018 року у Джигарханяна стався інфаркт, він був у комі. Після відновлення чоловік повернувся до репетицій у свій театр.

Армен Джигарханян широко відомий роботою в кіно і театрі. Глядачі знають його, зокрема, за фільмами "Собака на сіні", "Алі-Баба і сорок розбійників", "Ширлі-мирлі"

На початку російської агресії проти України в березні 2014 року Армен Джигарханян підтримав українців і порівняв дії російського керівництва з діями дурня.

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Автор: УНІАН