Захисниця з позивним "Жанна д'Арк" поділилася з шанувальниками, який подарунок піднесла дівчинці.

Відома українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд, яку багато хто знає під псевдонімом "Жанна д'Арк", показала рідкісне фото своєї 10-річної дочки. Дівчинку звуть Жасмін. Народилася вона ще в першому шлюбі - з батьком дівчинки Євгенія розійшлася ще на початку повномасштабної війни.

У своєму Instagram-блозі захисниця показала знімок дочки і коротко написала: "Які у мене виходять гарні дівчатка".

Також вона поділилася, що піднесла спадкоємиці оригінальний подарунок - ляльку-копію своєї мами - у військовій формі і з червоним волоссям.

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Зазначимо, у своїх інтерв'ю Євгенія Емеральд розповідала, що однією з причин розставання з колишнім чоловіком стало те, що він втік з України.

Однак зараз Емеральд щаслива - восени 2022 року вона вийшла заміж за військовослужбовця Євгена Стипанюка, а також повідомила про те, що чекає на дитину. Снайперка вже розсекретила, що у них з чоловіком буде дівчинка.

Нагадаємо, раніше Емеральд відповіла на хейт підписників в соціальних мережах про те, що вона завагітніла в танку.

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