Нещодавно військовослужбовиця стала мамою вдруге.

Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд стала мамою вдруге. Для того, щоб підтримати свою дружину, її чоловік Євген Стіпанюк відпросився з фронту і приїхав до столиці. Зараз блогерка показала, як проводжала коханого.

На зворушливих кадрах Євген у військовій формі обіймає на прощання свою новонароджену дочку.

"Бережи себе, ми на тебе чекаємо...", - коротко прокоментувала фото Євгенія Емеральд.

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У своєму Instagram-профілі Євген Стіпанюк також показав фото з новонародженою дочкою і чуттєво до неї звернувся:

"Боже, як я люблю тебе, моя дочко. Ти тільки народилася, а мені пора тебе залишати. Але ти знай - настане перемога і ми будемо назавжди з тобою, моя дівчинко".

Хто така Євгенія Емеральд

Євгенія - колишня підприємиця. Незадовго до початку повномасштабної війни вона закрила свій успішний ювелірний бізнес і вирішила, що піде на фронт захищати свою країну. На позиціях вона познайомилася з Євгеном Стіпанюком. Незабаром снайперка зрозуміла, що закохалася.

У 2022 році Емеральд вийшла заміж і повідомила, що чекає на дитину. У квітні 2023 року у пари військових народилася дочка. Повертатися на фронт жінка поки не планує.

Раньше Емеральд похвалилася розкішним подарунком від чоловіка.

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