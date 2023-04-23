Такий сюрприз вона отримала за народження дочки.

Українська захисниця Євгенія Емеральд поділилася з шанувальниками радісною новиною - її чоловік Євген Стипанюк подарував їй стайлер для волосся Dyson, вартість якого може досягати 25 тисяч гривень.

Такий подарунок вона отримала за народження дочки, ім'я якої поки тримає в секреті. На кадрах, опублікованих в інста-сторіз, помітно, що Емеральд дуже рада.

"Народила в кайф, та ще й подарунок за це отримала! Люблю, Євгене! Бажаю, щоб у кожної дівчини був турботливий і уважний чоловік", - підписала ролик Євгенія.

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Варто відзначити, що Емеральд стала мамою вдруге зовсім недавно. Вона народила дівчинку в шлюбі з військовим Стипанюком, за якого вийшла заміж у прифронтовій Харківській області.

Чим відома Євгенія Емеральд

До повномасштабного російського вторгнення дівчина займалася ювелірним бізнесом, однак після 24 лютого 2022 року взяла до рук зброю та пішла захищати Україну. Її називають українською Жанною д'Арк.

Зараз Емеральд перебуває в декреті, проте не виключає, що може повернутися на фронт.

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